Funcionário diz que EUA pode atrapalhar inspeções no Iraque Um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse hoje à rede de televisão CNN que seu país "entraria no modo atrapalhar" caso os inspetores de armas da ONU sejam enviados ao Iraque antes que o Conselho de Segurança adote uma nova resolução sobre o problema. A declaração foi feita horas depois de representantes da ONU e do Iraque concluírem, em Viena, um acordo preliminar para que os inspetores internacionais voltem ao Iraque. Participantes da reunião de Viena disseram que as inspeções poderão começar dentro de duas semanas. "Nós estamos cientes dos planos e do calendário. Faremos tudo o que pudermos para garantir que os inspetores tenham mais autoridade", disse o alto funcionário norte-americano.