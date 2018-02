Funcionário do Departamento de Estado é internado com antraz Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA está hospitalizado com infecção pela bactéria do antraz. Segundo a TV CNN, ele trabalha num centro de processamento de correspondência do Departamento de Estado em Sterling (Virgínia). A correspondência processada nessa instalação vem da agência do Correio em Brentwood, de onde foram enviadas cartaz com antraz recebidas nos últimos dias em Washington e em Nova York. De acordo com a emissora, não foi divulgado se a infecção é cutânea ou pulmonar. Em reação ao incidente, o Departamento de Estado suspendeu todo o recebimento de correspondência. Leia o especial