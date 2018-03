Funcionário do governo chinês é investigado Liu Tienan, um funcionário de alto escalão do principal órgão de planejamento econômico da China, está sendo investigado por "graves violações disciplinares", informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua neste domingo, 12. Liu é vice-diretor da Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma da China desde 2008. As informações são da Dow Jones.