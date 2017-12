Funcionário do Ministério da Educação do Iraque é morto Um grupo armado matou em Bagdá, neste domingo, Kamal al-Jara, o encarregado de assuntos culturais do Ministério da Educação iraquiano. Al-Jara, de 63 anos, foi assassinado às 7h30 (hora local), na vizinhança de Ghazaliya, de predominância sunita e onde era forte o apoio ao regime do ex-presidente Saddam Hussein. No momento do ataque, o encarregado saída de casa para o trabalho. Foi o segundo ataque contra um funcionário do governo em dois dias: na madrugada deste sábado, o vice-chanceler Bassam Salih Kubba morreu em uma emboscada. O Ministério da Educacação do Iraque informou que Al-Jara ainda chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O funcionário era responsável pela manutenção de programas de intercâmbio e relações com países estranjeiros e com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Antes, Al-Jara trabalhou por 40 anos como educador.