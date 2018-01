Funcionário dos EUA fala em lição para regimes se desarmarem Um alto funcionário do Departamento de Estado disse nesta quarta-feira que a guerra liderada pelos EUA contra o Iraque pode ser uma lição para outros regimes que possuem armas de destruição em massa, mas asssegurou que os EUA estão buscando a eliminação pacífica desses programas de armas. John R. Bolton, subsecretário de Estado para o Controle de Armas e Segurança Internacional, falou aos repórteres após se reunir com altos funcionários do Vaticano, com os quais discutiu propostas de ajuda humanitária e ajuda para a reconstrução do Iraque no pós-guerra. Interrogado sobre as especulações de que a Síria e o Irã poderiam ser os próximos alvos dos EUA após a ofensiva no Iraque Bolton disse que "esperamos que alguns regimes aproveitem a lição apropriada sobre o Iraque de que a posse de armas de destruição em massa não é do interesse de seus países". Ele qualificou o fato de ter programas de armas nucleares, químicas ou biológicas como uma ameaça terrorista e disse que "continuará sendo nossa prioridade buscar a eliminação pacífica desses programas de forma a que os que apóiam o terrorismo não possam usá-las contra pessoas inocentes". Bolton enfatizou que os EUA consideraram o Iraque um caso distinto porque durante 12 anos houve tentativas para eliminar suas armas de destruição em massa. "Esta é uma excelente oportunidade para a Síria abdicar à busca por armas de destruição em massa e, junto com outros governos da região, verificar se não há novas possibilidades para o processo de paz no Oriente Médio", afirmou o subsecretário. No Vaticano, Bolton manteve conversações com o representante do papa João Paulo II para Relações Exteriores, o arcebispo Jean-Louis Tauran. O Vaticano foi um forte oponente da guerra, mas um breve comunicado sobre o encontro não mencionou este fato. A Santa Sé limitou-se a dizer que Bolton explicou o perigo da proliferação de armas de destruição em massa, reiterou o comprometimento de seu governo em respeitar as regras da guerra e manifestou que Washington apreciava a disponibilidade da Igreja Católica em proporcionar ajuda no campo humanitário para aliviar o sofrimento do povo iraquiano. O comunicado do Vaticano também disse que Bolton se referiu às recentes afirmações do presidente americano, George W. Bush, sobre a necessidade de uma rápida solução para o conflito entre Israel e os palestinos. Bolton, por sua vez, destacou que o Vaticano sugeriu que as igrejas e mesquitas poderão ajudar na distribuição da ajuda humanitária. Veja o especial :