Funcionário holandês é sequestrado no Afeganistão Homens armados sequestraram um funcionário humanitário holandês e seu motorista afegão hoje, em uma região cada vez mais instável no norte do país, disseram funcionários locais. "Um funcionário humanitário holandês trabalhando para uma ONG (organização não governamental) que ajuda os inválidos foi capturado hoje no distrito de Khan Abad", disse à agência France Presse o funcionário afegão Faiz Mohammad Tawhidi, porta-voz provincial de Takhar.