Funcionário público demitido mata 3 colegas no Canadá Um funcionário do governo provincial que perdeu o emprego retornou a seu antigo escritório com um revólver e tomou alguns ex-colegas reféns. Horas depois, o rapto deixou três mortos. As identidades dos mortos ainda estavam sendo investigadas, disse o superintendente da Polícia Montada Canadense (polícia federal), Andy Murray, e de início não se sabia se o atirador estava entre eles. Os Fardas Vermelhas - como são denominados os agentes - chegaram ao local e rodearam o edifício do ministério de Território e Meio Ambiente da província de Colúmbia Britânica em Kamloops, de onde pelo menos 10 funcionários conseguiram fugir. Aparentemente, a Polícia Montada não forçou a situação, e informou que não havia conseguido manter contato com o homem armado. Quando um grupo de policiais de emergência conseguiu finalmente entrar no local, por volta das 18h30 da terça-feira, havia três mortos em seu interior. Ao dar buscas em uma casa de Kamloops, uma cidade a cerca de 225 km a nordeste de Vancouver, a polícia encontrou vários rifles e o que pareciam ser caixas de munição. Embora as circunstâncias do caso continuem sendo investigadas, o jornal local Daily News disse que o homem havia perdido recentemente seu emprego no ministério provincial. O governo da Colúmbia Britânica anunciou emjaneiro planos de eliminar 11.700 cargos públicos civis nos próximos três anos, incluindo 3.300 no primeiro ano.