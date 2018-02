Funcionário venezuelano minimiza temor de falta de leite

Fong disse à agência de notícias estatal que a falta de alguns produtos como leite, arroz e açúcar é artificialmente criada pelos produtores privados, que buscam pressionar o governo a ajustar os limites de preços desses produtos.

A Venezuela sofre com transtornos recorrentes de abastecimento de alguns gêneros alimentícios. O problema foi mais grave no fim de 2007. Produtores privados reclamam que uma série de regulamentações do governo e limites de preços acabam forçando-os a comercializar esses itens com prejuízos. Desde o fim de 2007, o governo aumentou a intervenção na indústria alimentícia, tomando o controle de algumas produtoras, alegando que elas não estavam cumprindo as cotas estabelecidas para produtos regulados.

Um grupo empresarial representando os produtores do setor lácteo, o Cavilac, disse que o problema recente de falta de leite em algumas lojas e supermercados ocorre por atrasos nas importações. A comissão de moeda estrangeira, responsável por vender dólares à taxa oficial aos importadores, sofre com atrasos em suas operações enquanto se ajusta à desvalorização da moeda local, decretada, em janeiro, pelo presidente Hugo Chávez. As informações são da Dow Jones.