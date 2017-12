Funcionários da Air France planejam protesto para dia 11 Dois sindicatos que representam trabalhadores da Air France estão se preparando para um protesto na quarta-feira, à medida que a greve de quatro dias dos pilotos caminha para o fim. Os funcionários, que trabalham em terra, vão protestar contra os planos do governo de reduzir a participação estatal na companhia aérea. Mas a empresa disse que a ação não vai afetar os vôos. A Air France afirmou que 90% de seus vôos vão ocorrer amanhã, com o serviço total retornando no dia seguinte, com a volta dos pilotos ao serviço. A greve dos pilotos, que começou na sexta-feira, forçou a companhia a cancelar quase metade dos seus vôos na Europa e um terço de seus serviços internacionais. Os aeroportos de Paris estiveram entre os mais atingidos, com 54% de seus vôos do Charles de Gaulle e 75% dos de Orly cancelados hoje, segundo a rede de televisão LCI. Seis sindicatos de pilotos anunciaram juntos o fim da greve após as negociações salariais e sobre condições de trabalho terem atingido um consenso. A Air France informou que o tráfego deveria voltar ao normal na quarta-feira, apesar da convocação para protestos das equipes de terra. Além disso, a Air France disse que planeja cancelar dois vôos na quarta, um para Washington e outro para Nova York, por causa da queda das vendas de passagens provocada pelo aniversário dos atentados terroristas nos EUA.