Funcionários da Al-Jazira são detidos no Iraque Forças da coalizão que ocupa o Iraque capturaram dois funcionários da TV árabe Al-Jazira, alegando que eles tinham conhecimento prévio de um atentado em Bagdá, informa um editor do canal via satélite. Militares americanos confirmam que jornalistas foram detidos, mas disseram não ter maiores detalhes. O editor da Al-Jazira Ibrahim Hilal disse que o operador de câmera Samer Hamza e seu motorista foram presos durante a cobertura da explosão de um posto policial, um dos vários atentados perpetrados ontem e que deixaram cerca de 40 mortos e mais de 200 feridos. Hilal negou a acusação de que seus funcionários soubessem com antecedência que a explosão iria ocorrer. ?Os americanos sempre suspeitam que os jornalistas árabes têm conhecimento prévio?, disse.