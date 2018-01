Funcionários da CNN são mortos a tiros no Iraque Um motorista e um intérprete/produtor que trabalhavam para a CNN foram mortos a tiros por desconhecidos na terça-feira, nos arredores de Bagdá, informa a rede internacional de notícias. Segundo boletim da CNN, os dois voltavam de um serviço no sul do Iraque num comboio de dois veículos que foi atacado. As vítimas foram identificadas como Dureid Issa Mohammed (o produtor) e Yasser Kateeb (o motorista). Um operador de câmera no segundo carro foi atingido de raspão na cabeça por um tiro, mas passa bem. O jornalista Michael Holmes também estava no comboio, juntamente com outras pessoas, mas ninguém mais se feriu.