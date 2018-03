Funcionários da DHL morrem em tiroteio em Cabul Dois estrangeiros e um afegão, funcionários da companhia internacional de entregas DHL, foram mortos num tiroteio no coração da capital do Afeganistão, Cabul, neste sábado, informou o ministro do Interior. Oficiais informaram que não sabem a nacionalidade das vítimas nem o motivo por trás do ataque, que aconteceu em meio à crescente violência no Afeganistão e menos de uma semana depois que uma voluntária britânica foi morta em outra parte de Cabul.