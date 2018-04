Funcionários da embaixada no Haiti voltam a suas casas A assessoria imprensa do Itamaraty informou que os funcionários e diplomatas da embaixada brasileira no Haiti retornaram hoje à suas casas, que não foram danificadas pelo terremoto da última terça-feira. Até ontem, eles estavam alojados no Centro Cultural do Brasil, que serviu como uma embaixada improvisada.