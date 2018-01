Funcionários da Northrop morreram em ataques em Riad A indústria aeronáutica e militar Northrop Grumman informou que nove das pessoas mortas nos ataques à bomba ocorridos nesta segunda-feira à noite em Riad, na Arábia Saudita, eram funcionários de sua subsidiária Vinell Arabia. Quinze outros funcionários da Vinell continuam hospitalizados, dois deles em estado grave. A Vinell está sob contrato com o Exército dos EUA para treinar a Guarda Nacional saudita. A empresa tem cerca de 800 funcionários em Riad, capital do país, 300 dos quais são norte-americanos e quase todos ex-soldados. Entre os diretores da Vinell estão o ex-secretário de Estado norte-americano James Baker (durante o governo do presidente George H. W. Bush) e o ex-secretário da Defesa Frank Carlucci (governo Ronald Reagan).