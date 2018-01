Funcionários da ONU no Afeganistão escapam de atentado Uma bomba explodiu hoje em frente a uma pensão que hospedava funcionários das Nações Unidas em Cabul, no Afeganistão, destruindo uma parede. Não houve vítimas. De acordo com autoridades locais, havia no lugar 5 estrangeiros e uma família afegã. A pensão fica próxima ao palácio presidencial e aos QGs da Força de Assistência e Segurança Internacional. A cidade está sob forte esquema de segurança para as negociações da loya jirga, ou grande conselho, que decidirá o futuro político do país. Desde março, pelo menos 11 afegãos foram mortos. Acredita-se que o Taliban esteja por trás dessas mortes. As informações são da CNN.