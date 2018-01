Funcionários de Buenos Aires vão receber em bônus A partir de terça-feira, 160 mil argentinos começarão a receber parte de seus salários numa ?pseudomoeda?. São os funcionários da Província de Buenos Aires, que serão parcialmente pagos em "patacones" - bônus emitidos pelo governo. Esses bônus foram criados por causa da falta de dinheiro nos cofres da maior Província do país, e também a mais endividada. Desde o anúncio de sua criação, os bônus foram rejeitados pelos servidores e pelos fornecedores do Estado. Também houve resistência entre supermercados e empresas de serviços públicos, que finalmente se resignaram a aceitá-los. Driblando diversas medidas judiciais que tentaram bloquear o pagamento em bônus, o governador da Província de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, conseguiu que a Corte Suprema de Justiça provincial suspendesse as proibições existentes. No entanto, a Corte estipulou que o governador seja responsável, com seus bens, por quaisquer prejuízos que possam ocorrer sobre os bônus, que têm vencimento daqui a cinco anos. Ruckauf disse que não havia outra saída: "Não haverá dinheiro por muito tempo." A Associação de Bancos da Argentina (ABA) declarou que aceitará os pagamentos de empréstimos pessoais e hipotecas em patacones.