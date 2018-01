Funcionários de grupos de ajuda são retirados do norte do Afeganistão Funcionários de agências de ajuda foram retirados de uma cidade do norte do Afeganistão depois que recentes conflitos entre senhores da guerra rivais deixaram pelo menos 13 mortos e 17 feridos, informaram hoje as Nações Unidas. De acordo com o porta-voz da missão da ONU no Afeganistão, Manoel de Almeida e Silva, empregados da organização internacional e de várias agências de ajuda foram evacuados ontem da cidade de Maimana, na província nortista de Faryab. Silva não identificou os grupos humanitários nem o local para onde os funcionários foram levados. "A comunidade de assistência, as Nações Unidas e as ONGs (organizações não-governamentais) foram forçadas a fechar seus escritórios porque ficaram na linha de fogo de duas facções", disse Silva. Os conflitos começaram na terça-feira em Maimana entre forças leais ao senhor da guerra Abdul Rashid Dostum e guerreiros de seu rival Atta Mohammed, este leal ao ministro da Defesa afegão, Mohammed Fahim. No sul do país, cinco foguetes foram lançados contra uma base americana, mas sem causar feridos. O ataque ocorreu em Orgun, a cerca de 170 quilômetros ao sul de Cabul. Os atacantes não foram identificados.