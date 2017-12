Funcionários do BC nos EUA estão bem, diz assessoria A assessoria de imprensa do Banco Central informou nesta terça-feira à tarde, que os oito funcionários do BC que estão a serviço em Nova York já entraram em contato com o Brasil e estão bem. Cinco deles estavam hospedados no Hotel Hilton, que fica ao lado do World Trade Center, mas haviam deixado o local às 8 horas da manhã. Dos seis funcionários do BC em Washington, dois já telefonaram para Brasília e estão bem.