Funcionários do governo chinês deverão declarar imóveis Funcionários do governo central da China e do governo de Pequim deverão declarar os imóveis que possuem, afirmou o jornal chinês 21st Century Business Herald, citando fontes do governo. A medida é parte dos esforços para combater a corrupção e esfriar o mercado imobiliário, completou a publicação. Fonte: Market News International.