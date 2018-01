Funcionários do Pentágono fraudam cartão de crédito Funcionários do Departamento de Defesa dos EUA efetuaram US$ 9 bilhões em compras no ano passado usando de maneira fraudulenta cartões de crédito fornecidos pelo departamento. Militares e outros empregados do departamento usaram os cartões para comprar computadores, roupas, eletrônicos móveis e até pizzas. Os documentos sobre a fraude, obtidos com exclusividade pela Associated Press, serão levados ao Congresso amanhã. Os casos de fraude vão desde um soldado que gastou US$ 3 mil durante as seis visitas que fez a um clube noturno de reputação duvidosa, ao da esposa de um reservista do Exército que esbaldou-se em compras em Porto Rico, gastando US$ 13 mil. As informações são da Associated Press.