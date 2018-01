Funcionários marcam greve na Argentina A Frente de Grêmios Estatais, que agrupa os sindicatos das duas CGTs (Central Geral dos Trabalhadores) da Argentina, aprovou uma greve de 24 horas para a próxima quarta-feira, junto com a ATE (Associação dos Trabalhadores do Estado). Segundo o presidente da União de Pessoal Civil da Nação (UPCN) , Andrés Rodríguez, a greve é para "mostrar o rechaço dos trabalhadores ao plano de ajuste do governo de Fernando de la Rúa", afirmou em entrevista coletiva. Dentre as categorias representadas por essas entidades, destacam-se os judiciários, pessoal de aduana, bancários, entre outros. A decisão coincide com outra greve nacional lançada para o mesmo dia pela Associação dos Trabalhadores do Estado (ATE).