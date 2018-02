Funcionários roubam peças de usina nuclear na Ucrânia Autoridades ucranianas detiveram seis suspeitos de roubo de equipamento da usina nuclear de Rivne para vender como sucata, informou um promotor. A polícia prendeu o encarregado de segurança da usina e cinco funcionários sob suspeita de roubo de parte do equipamento do reator, disse Mykola Tomylovich, um promotor-assistente, segundo a agência Interfax. A peça era parte de uma reserva de partes sobressalentes e não era radioativa, disse um funcionário da empresa estatal Energoatom. Os suspeitos tentaram vender o equipamento, avaliado em mais de US$ 150.000, por US$ 280, como sucata, disse Tomylovich.