Funcionários russos morrem em explosão de automóvel Dois funcionários do alto escalão da república siberiana de Altai morreram em uma explosão em Ossetia do Norte. Sergei Bogdanets, vice-ministro do Interior para Crimes Econômicos e Impostos em Altai, e o tenente de polícia Yuri Maidurov faziam uma viagem de trabalho à Chechênia quando o carro em que estavam explodiu. Outros dois passageiros ficaram feridos e um quinto saiu ileso. A explosão foi inicialmente considerada como um ato terrorista, ainda que fontes do governo tenham dito a que detonação pode ter sido causada pelo descuido no manejo de uma granada.