Fundação pagou US$ 585 mil em gastos do WikiLeaks Uma fundação alemã, que se autointitula a principal auxiliar financeira do WikiLeaks, repassou 402 mil euros (US$ 585 mil) à organização no ano passado, oferecendo uma rara visão sobre as finanças do grupo. A Fundação Wau Holland recebeu 1,3 milhão de euros em doações para o WikiLeaks em 2010, dos quais cerca de 500 mil euros foram doados no mês subsequente ao início da publicação dos telegramas diplomáticos norte-americanos, informou a fundação, em relatório.