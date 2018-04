Fundador de cartel Los Zetas é preso em Oaxaca A Polícia Federal do México anunciou ontem a prisão de Flavio Mendes Santiago, El Amarillo, que, segundo as autoridades, controlava rotas de tráfico de drogas e coordenava sequestros de imigrantes ilegais das Américas Central e do Sul. Considerado fundador do cartel Los Zetas, o suspeito atuava no sul do México, comandando o crime em Oaxaca - onde foi preso -, Chiapas e Veracruz, de acordo com a polícia.