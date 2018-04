Fundador de site recebe dados de contas suíças O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que está em liberdade condicional em Londres aguardando o resultado do seu processo de extradição para a Suécia, onde é acusado de abuso sexual, recebeu ontem de um banqueiro suíço dois CDs com dados das contas bancárias de 2 mil pessoas suspeitas de evasão fiscal. Em entrevista coletiva em Londres, o banqueiro Rudolf Elmer entregou os dados a Assange - que já divulgou milhares de documentos - antes de voltar à Suíça, onde será julgado pela acusação de roubar informação de um banco.