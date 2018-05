Fundador do ETA morre na Espanha Um dos fundadores do grupo separatista Pátria Basca e Liberdade (ETA), José Luis Álvarez Enparantza, morreu hoje aos 84 anos. Álvarez participou da criação do ETA, em 1958, e 20 anos depois ajudou a formar o Herri Batasuna, braço político do grupo.