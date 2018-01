Fundador do Greenpeace morre em acidente O fundador do Greenpeace, o canadense David Fraser McTaggart, morreu hoje em um acidente de carro ocorrido nas imediações de Castiglione del Lado (Perúgia), na região central da Itália. McTaggart, que conduzia um Volkswagen Golf, chocou seu automóvel contra um Fiat Panda, no qual viajavam duas pessoas. O fundador da organização ecológica morreu no ato. McTaggart, fundador da mais combativa associação ambientalista do mundo, teve como momento de mudança os anos 60, quando uma explosão destruiu sua empresa de construções no Canadá. Depois da tragédia, ele decidiu abandonar a atividade de homem de negócios e, em 1972, com 40 anos, começou a sua aventura. A bordo de uma embarcação de sua propriedade (o Vega, de 12,6 metros), deu início à campanha de protesto contra os testes nucleares franceses no sul do Pacífico. Depois de ter sido informado da morte de McTaggart, Gianfranco Bologna, porta-voz da WWF, afirmou: "Desapareceu o último cavaleiro medial, capaz de grandes atos simbólicos para sustentar a causa ambiental". A presidente do Partido Verde italiano, Grazia Francescato, disse, por sua parte, que ele "foi uma figura de extraordinária força para o ambientalismo e um grande exemplo para todos nós".