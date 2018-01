Fundador do PRD quer que festa nacional suspenda protestos Cuahtémoc Cárdenas, fundador do Partido da Revolução Democrática (PRD) do México, espera que, durante a festa nacional do país, seja suspenso o protesto do ex-candidato presidencial da organização, Andrés Manuel López Obrador. "Eu espero que, como a imprensa já comentou, possamos festejar o dia da pátria como quer a maioria dos cidadãos do país", disse o político neste sábado à imprensa na Cidade do México. Em 1988, Cárdenas perdeu as eleições para Carlos Salinas, num processo cercado de acusações de fraude. Mas preferiu chegar a um acordo com seu rival para evitar um derramamento de sangue. Nos dias 15 e 16 de setembro, o plantão permanente de López Obrador nos pontos-chave da capital mexicana vão enfrentar seus maiores desafios. Cárdenas não comentou a resolução de terça-feira do Tribunal Eleitoral, que declarou presidente eleito o candidato conservador Felipe Calderón, acusado por López Obrador de fraude eleitoral. "Espero que os resultados do processo sejam para o bem do país", disse, no entanto. Cárdenas afirmou sua esperança de que "não haja violência no país, provocada absolutamente por ninguém" e que "não haja nada que possa levar ao confronto violento entre mexicanos". O PRD é uma dissidência do Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o país durante 71 anos, até a chegada ao poder de Vicente Fox, do Partido Ação Nacional (PAN) em 2000. Cárdenas é atualmente o coordenador da comissão de atos do bicentenário da Independência do México, que será comemorado em 2010, e do Centenário da Revolução.