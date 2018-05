Fundador do WikiLeaks acusa EUA de novo Macartismo O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, denunciou um "novo tipo de Macartismo" nos EUA, após o Bank of America anunciar que vai parar de processar pagamentos destinados à organização. A decisão do BofA veio dias depois de o WikiLeaks anunciar que vai divulgar no início do ano que vem documentos que apontam para "práticas aéticas" de um grande banco dos EUA. Acredita-se que esse banco seja o BofA, o maior do país em ativos.