Fundador do WikiLeaks é eleito o ''roqueiro'' do ano A edição italiana da revista "Rolling Stone" elegeu o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, a "estrela do rock" de 2010 - título concedido anualmente pela publicação a personalidades que se destacaram por seu "caráter e temperamento rock"n"roll". "O rock informático de Assange será o que levaremos com alegria durante 2011", afirmou a revista, em nota. "Assange é o líder pop do fim da diplomacia e da segurança imperial. Assange é a verdadeira estrela do rock dos anos 3000." / EFE