Fundamentalistas islâmicos matam 6 pessoas na Argélia Pelo menos seis pessoas foram mortas ontem à noite na localidade argelina de Médéa, quando um comando islâmico armado irrompeu num cafezal e disparou várias rajadas de metralhadora. Os atacantes, supostamente integrantes do Grupo Islâmico Armado (GIA), não trocaram qualquer palavra com as pessoas que estavam no estabelecimento, limitando-se a disparar ao mesmo tempo que gritavam "Alá é grande". Médéa, a 80 quilômetros sul de Argel, é uma das localidades mais castigadas pelo terrorismo fundamentalista islâmico, desde o início da crise argelina em 1992, e pertence ao chamado "triângulo da morte", que engloba também as províncias de Blida e Larbaa. Com este ataque, o número de mortes na Argélia atribuídas aos fundamentalistas islâmicos armados, desde o início do mês, é atualmente de 106, de acordo com dados da imprensa e testemunhas. Apesar de nunca ter sido erradicada, a onda de violência que devasta a Argélia já registrou períodos de relativa calma, depois da eleição do presidente Abdelaziz Bouteflika, em abril de 1999, sobretudo no seguimento da aprovação do Plano de Paz Nacional, que levou muitos fundamentalistas a entregarem as armas em troca da reintegração social.