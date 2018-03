Fundo alemão indeniza sobreviventes do Holocausto Sobreviventes do Holocausto da II Guerra Mundial, em 31 países, receberão US$ 15 milhões em ajuda, neste ano, de seguradoras alemãs, informam advogados. Este dinheiro é a primeira parcela de um total de 10 pagamentos anuais em ajuda humanitária garantida pela Comissão Internacional de Reclamações de Seguro da Época do Holocausto. A Fundação Alemã para a Lembrança, Responsabilidade Futuro concordou em fornecer os fundos em 2002, depois de anos de negociações. O fundo alemão foi criado inicialmente para pagar compensações aos cerca de 1 milhão de pessoas, hoje idosos, que foram submetidas a trabalhos forçados pelos nazistas. Isso incluiria contribuições de empresas e do governo alemão. O dinheiro será distribuído a agências de serviço social e deverá ser usado para pagar atendimento médico domiciliar e outros serviços para os sobreviventes do Holocausto. Dos US$ 15 milhões distribuídos neste ano, US$ 6 milhões irão para Israel e US$ 2,4 milhões, para os EUA.