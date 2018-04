Fundos de pensão do Japão podem perder metade dos ativos

Vários fundos de pensão japoneses poderão perder cerca de metade de seus ativos por causa de sua exposição à AIJ Investment Advisors, uma pequena empresa de gestão de ativos suspeita de perder mais de US$ 2 bilhões em dinheiro de investidores, informou a edição de ontem do jornal Asahi Shimbun.

As operações da AIJ foram suspensas na sexta-feira, depois de as autoridades japonesas afirmarem que a empresa perdeu "a maior parte" dos 183 bilhões ienes (US$ 2,3 bilhões) em ativos de fundos de pensão que administrava em 31 de dezembro de 2011. O Asahi Shimbun não especificou quais fundos de pensão estariam sob risco.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA, na sigla em inglês) ordenou a suspensão das operações da AIJ Investment Advisors Co. por um mês após ter sido revelado que o fundo de pensão perdeu uma grande quantidade de dinheiro de pelo menos 120 clientes.

A informação foi confirmada por Shozaburo Jimi, ministro responsável pela agência. "Trata-se de um incidente muito lamentável", disse Jimi.

O ministro também disse que a FSA vai investigar todas as 263 empresas de gestão de investimento que operam no Japão.

Na semana passada, o jornal Nikkei informou que a maior parte dos 183 bilhões de ienes (US$ 2,3 bilhões) em dinheiro de fundos de pensão administrados pela AIJ desapareceu - e que a empresa pode ter mentido para os clientes durante anos sobre retornos elevados. O jornal afirmou que a companhia tem apresentado retornos acumulados de até 240% para os clientes. Mas, ao contrário das alegações da empresa, os investigadores do caso dizem que a maior parte dos ativos dos clientes foi perdida. / DOW JONES NEWSWIRE