Funeral de caçador de crocodilos será na próxima semana O funeral do famoso caçador de crocodilos australiano Steve Irwin, que morreu na segunda-feira passada ao ser ferroado por uma arraia, será realizado na próxima semana em Brisbane, capital do estado de Queensland, nordeste da Austrália. Depois da realização de um enterro privado no sábado, no jardim zoológico da família, o diretor do estabelecimento, Wes Mannion, informou que o funeral acontecerá na terça-feira ou quarta-feira da próxima semana, possivelmente no estádio de Brisbane. "Terá de ser entretido e divertido, porque esse era o tipo de pessoa que era (Irwin)", disse Mannion. John Stainton, amigo e representante do caçador de crocodilos, indicou que a viúva do caçador, Terri, como seus filhos Bindi, de oito anos, e Bob, de dois, participarão da cerimônia. O pai de Steve,Bob Irwin, disse à imprensa que o enterro de sábado foi celebrado ao redor de uma fogueira e os participantes contaram as piadas preferidas do caçador