Funeral de Massood reúne milhares de afegãos Milhares de pessoas reuniram-se neste domingo num pequeno vilarejo nas montanhas de Hindu Kush, no Afeganistão, para os funerais do líder oposicionista Ahmed Shah Massood, que morreu pelos ferimentos sofridos em um atentado suicida contra ele. Os partidários de Massood gritaram palavras de ordem contra a milícia governista do Taleban e também condenaram os ataques de terça-feira contra Nova York e Washington, pelos quais as autoridades norte-americanas acusam o milionário saudita Osama bin Laden, que vive escondido em território controlado pelo Taleban no Afeganistão. Massood foi sepultado em Basarak, onde nasceu. A cidade fica no Vale de Panjshir, ao norte da capital Cabul. De acordo com líderes oposicionistas, Massood faleceu no sábado em decorrência dos ferimentos sofridos em 9 de setembro, após um atentado suicida atribuído ao Taleban e a Bin Laden. Há informações segundo as quais Massood teria morrido logo no começo da semana. Ele tinha 48 anos. Massood, um experiente comandante guerrilheiro, era conhecido como "Leão de Panjshir" por suas proezas militares quando a então União Soviética promoveu uma guerra de 10 anos no Afeganistão. Mais tarde, ele defendeu a região da invasão do Taleban.