Funeral de menina brutalmente estuprada reúne centenas

Depois de ter sido estuprada, a garota teve o corpo aberto pelos agressores, que retiraram o seu estômago e sua genitália. A vítima sobreviveu o suficiente para identificar os estupradores. Familiares choraram, enquanto o caixão branco adornado por flores era enterrado. Líderes do governo e ativistas marcaram presença no funeral.

Três homens, incluindo o ex-namorado, foram presos pela morte da garota e devem comparecer ao tribunal na segunda-feira. O ataque desencadeou pedidos para que o presidente da África do Sul, contenha a alta incidência de estupros no país. As informações são da Associated Press.