Funeral de morta na chacina nos EUA atrai público A maior bandeira entre as recuperadas nos restos das Torres Gêmeas após os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York, foi içada hoje no funeral da menina Christina Taylor Green, de 9 anos, a mais jovem vítima do ataque que no sábado passado deixou seis mortos em Tucson, Arizona.