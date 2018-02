Funeral de Thatcher será realizado em 17 de abril

Thatcher, a primeira e até agora única mulher a ocupar o cargo, morreu na segunda-feira aos 87 anos, após um derrame.

Ela foi a pessoa que permaneceu no posto de primeiro-ministro por mais tempo no século 20, mas foi uma figura que provocou divisões na política britânica. Thatcher chegou ao poder em 1979 e venceu três eleições seguidas. Ela foi obrigada a deixar o cargo após uma rebelião no Parlamento ocorrida em seu próprio partido, o Conservador.

Sua defesa do livre mercado transformou a economia britânica, mas as privatizações e desregulamentação promovidas por seu governo levaram a um período de turbulentos confrontos com sindicatos.

A decisão de realizar o funeral no dia 17 de abril foi resultado de um acordo do governo com a família de Thatcher e do palácio de Buckingham Palace, disse o governo. As informações são da Dow Jones.