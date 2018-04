Funeral do presidente da Polônia é marcado para sábado O funeral oficial do presidente Lech Kaczynski e das 95 outras vítimas do acidente de avião ocorrido no fim de semana, na Rússia, ocorrerá no próximo sábado. A informação foi confirmada hoje pelo presidente do Senado polonês, Bogdan Borusewicz, segundo a agência de notícias PAP. O corpo do presidente já retornou ontem a Varsóvia. Já o da primeira-dama, Maria Kaczynska, foi identificado apenas hoje e deve retornar ao país amanhã. Borusewicz disse que as vítimas do acidente serão cremadas "depois", mas não especificou uma data.