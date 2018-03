Furacão Bertha ganha força e sobe para categoria 3 O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) informou que o furacão Bertha, o primeiro a ser batizado na temporada 2008 de furacões no Atlântico, subiu para categoria 3 e se move a 115 milhas por hora (185 quilômetros por hora). O centro do furacão está a cerca de 730 milhas (1.174 quilômetros) a leste/nordeste do norte das ilhas Leeward. As informações são da Dow Jones.