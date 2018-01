Furacão Charley: apagões, destruição e mortes nos EUA O furacão Charley - o pior a atingir a Flórida desde que Andrew matou 43 pessoas, há 12 anos - causou a destruição de inúmeras casas na costa e deixou algumas localidades sem energia elétrica. Até o momento, pelo menos uma centena de pessoas está desaparecida e não há estimativas sobre as vítimas fatais. O olho do ciclone passou diretamente sobre a cidade de Punta Gorda, causando grandes prejuízos nesta sexta-feira. ?Isso parece uma zona de guerra: há cabos de energia, postes e placas de trânsito, e destroços de telhados derrubados por todas as partes?, disse o editor do jornal Charlotte Sun. Também houve danos consideráveis em Captiva Island, uma estreita faixa de areia a oeste de Port Myers. Segundo o diretor de atendimento de emergências de Charlotte, Wayne Sallade, há mortes confirmadas em pelo menos três outras zonas do condado. O presidente George W. Bush declarou estado de emergência em parte de Flórida, e informou que fundo federais serão destinados aos condados de Charlotte, Lee, Manatee e Sarasota. O furacão de categoria 4 atingiu Charlotte Harbor com uma intensidade maior do que a esperada, castigando a área com ventos de 233 Km/h. O ciclone causou um aumento do nível do mar da ordem de 4,5 metros.