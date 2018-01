Furacão Charley causou prejuízos de US$ 11 bilhões O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, visitou hojea cidade de Punta Gorda, na Flórida onde foi informado por autoridades locais sobre os danos causados pelo furacão Charley, o pior a atingir esse Estado em 12 anos. A tempestade atravessou a região na sexta-feira, com ventos de até 233 km/h, matou 16 pessoas e causou prejuízos estimados em US$ 11 bilhões somente com a destruição de casas. Bush disse que a ajuda federal está a caminho.