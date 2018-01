Furacão Charley deixou pelo menos 15 mortos Equipes de resgate começaram hoje a procurar vítimas no sudoeste do Estado da Flórida e ajudar os sobreviventes do furacão Charley, que matou pelo menos 15 pessoas, destruiu casas e edifícios, deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica e danos estimados em US$ 1 bilhão. O diretor de Emergência do Condado de Charlotte, Wayne Sallade disse que havia "vários mortos" em um estacionamento de trailers e foram registrados diversos falecimentos em pelo menos três zonas do condado. O pior furacão a atingir a Flórida em 12 anos passou na sexta-feira à noite diretamente sobre Punta Gorda, localidade de 15 mil habitantes. Enquanto Charley seguia para a costa da Carolina do Sul com menos intensidade, as equipes de resgate seguiam para Fort Myers, Punta Gorda e Port Charlotte, as localidades costeiras do oeste da Flórida mais afetadas pelos ventos de 230 quilômetros por hora do furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, a segunda de maior intensidade. A tormenta levou o nível do mar a subir até 4,5 metros. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarou estado de emergência grave na Flórida e ordenou o envio de fundos federais aos condados atingidos. Ele visitará o Estado amanhã pela amanhã. A Flórida é governada por Jeb Bush, irmão do presidente. Sallade disse que havia dezenas de desaparecidos e muitas pessoas desabrigas no condado de Port Charlotte. Ele comparou a destruição deixada por Charley com a causada em 1992 pelo furacão Andrew. O furacão de categoria 5, com velocidade superior a 251 quilômetros por hora, deixou 43 mortos, a maioria no sul da Flórida. Três hospitais de Charlotte registraram graves danos e funcionários do Centro Médico Regional em Punta Gorda disseram que retirariam todos os pacientes. Em um hospital de Fort Myers foram internadas pelo menos 20 pessoas feridas durante a forte tormenta. Um acidente na estrada interestadual 75, no Condado de Sarasota, deixou um morto. Violentas rajadas de vento causaram a colisão entre um caminhão e um automóvel no Condado de Orange. Uma adolescente morreu no acidente. As autoridades de Fort Myers disseram que um homem morreu ao ser atingido por uma árvore quando saiu de casa para fumar um cigarro. No aeroporto do Condado de Charlotte o vento destruiu vários aviões monomotor e um deles chegou a deslizar pela pista como se estivesse a ponto de decolar. Na região central da Flórida, Disney World, os estúdios da Universal e o parque temático Seaworld permaneceram fechados, assim como o Centro Espacial Kennedy. A Marinha retirou vários navios de guerra e alguns helicópteros de sua base Mayport, no noroeste da Flórida.