Furacão chega aos EUA; Flórida estima perdas em US$ 15 bi O furacão Charley, que ganhou força em sua passagem pelo Caribe, tocou o continente nos Estados Unidos em Port Charlotte, Flórida, com ventos de 233 km/h e erguendo ondas de mais de 3 metros. Aeroportos e atrações turísticas foram fechados; refugiados lotam os abrigos. O governador Jeb Bush disse temer que os danos causados pelo furacão poderão ultrapassar os US$ 15 bilhões.