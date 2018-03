Furacão Claudette chega ao Texas O furacão Claudette atingiu o Estado americano do Texas com fortes ventos e tempestades, depois de causar imensas ondas no Golfo do México. Na área de Houston, caíram entre 76 mm e 102 mm de chuva. Na cidade costeira de Galveston, onde as ondas atingiram 5,1 metros de altura, vários tetos de casas voaram e postes e semáforos caíram pela ação dos ventos, mas não há informações de feridos. Claudette, tormenta que se converteu em furacão durante a noite, soprava ventos de até 120 quilômetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami.