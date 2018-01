Furacão deixa costa leste dos EUA em alerta A costa leste dos Estados Unidos está em alerta com a possibilidade do furacão Isabel atingir algum ponto da região. Segundo os meteorologistas, há ainda alguns dias para que a tormenta atinja a costa, mas o seu curso é imprevisível, por enquanto. Isabel é um furacao de categoria 5, máxima da escala. Nesta manhã, o furacão estava em 23,3 graus de latitude norte e 65,2 graus de longitude oeste, com ventos de 257 quilômetros por hora. De acordo com análises feitas em computador, o Isabel deve ir em direção às Carolinas e possivelmente chegue à terra entre quarta ou quinta-feiras. O Departamento de Estado já emitiu um comunicado advertindo os turistas para que evitem as Bahamas. O último furacão de categoria 5 no Atlântico foi o Mitch, em 1998 matou cerca de 11 mil pessoas na América Central. Nos Estados Unidos, os últimos furacões desta categoria foram o Andrew, em 1992, e o Camille, em 1969.