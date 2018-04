Furacão deixa desaparecidos na costa dos EUA e no Caribe

Os marinheiros do HMS Bounty foram resgatados por dois helicópteros, após serem obrigados a irem para botes salva-vidas. O barco foi construído para o filme "O Grande de Motim", de 1962, e com sua aparência antiga também foi usado no filme "Piratas do Caribe". O resgate aconteceu em meio a ondas de 5,5 metros de altura.

O Ministério dos Transportes da França disse que o grupo de franceses desapareceu entre as ilhas de Martinica e Dominica no domingo. Segundo o serviço de resgate das Antilhas, um avião e um helicóptero estão acompanhando as buscas, mas que também é possível que os franceses tenham procurado abrigo em algum porto. As informações são da Associated Press.