Furacão deixa pelo menos 19 mortos nas Filipinas O furacão Nida, com ventos de até 185 km/h, destruiu centenas de casas e virou uma embarcação, causando pelo menos 19 mortes nas Filipinas nesta quarta-feira. Depois de atingir o norte do país, o furacão está se direcionando para as províncias do leste. A guarda costeira informou que pelo menos oito pessoas morreram e várias outras ficaram desaparecidas após uma embarcação ter virado na noite desta terça na região das ilhas de Camotes. O barco transportava 168 passageiros e tripulantes. Outras 11 pessoas morreram em terra devido à tempestade, entre eles um homem atingido por um raio.