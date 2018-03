Furacão Dolly é rebaixado para tempestade tropical O furacão Dolly perdeu força durante a noite e foi rebaixado hoje para tempestade tropical. O fenômeno atingiu ontem a América do Norte com ventos de 161 quilômetros por hora. Na manhã de hoje, a velocidade dos ventos já havia caído pela metade e meteorologistas já previam que o alerta de tempestade para a costa do Texas provavelmente seria cancelado ainda hoje. Os serviços de emergência do Texas pretendiam iniciar hoje a avaliação dos danos causados pelo furacão. De acordo com as informações disponíveis, um jovem de 17 anos ficou gravemente ferido ao ser derrubado de uma altura de sete andares em South Padre Island. O Dolly atingiu o continente como um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, na qual 5 é a mais alta, mas perdeu força enquanto percorria o Texas. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o furacão transformou-se em tempestade tropical no fim da noite de ontem. A expectativa dos meteorologistas que é a tempestade vire uma depressão tropical antes de se dissipar na sexta-feira.